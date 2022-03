Luxemburg : Polizei zieht vier betrunkene Fahrer aus dem Verkehr

LUXEMBURG - Die Police Grand-Ducale musste sich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit mehreren Trunkenbolden rumschlagen.

Die großherzogliche Polizei musste in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut mehrere alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Um 19.40 Uhr rammte ein Fahrer im Val Saint-André in der Hauptstadt zwei Autos, die am Straßenrand geparkt waren. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, gab der Fahrer sofort zu, Alkohol getrunken zu haben. Der Alkoholtest bestätigte die Beichte. Sein Führerschein wurde noch vor Ort entzogen und es wurde Protokoll erstellt. An den geparkten Autos entstand erheblicher Sachschaden.