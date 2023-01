Amoklauf in Torrance : Nach Bluttat in Kalifornien – Mutmaßlicher Schütze tot

In Torrance im US-Bundesstaat Kalifornien hat die Polizei einen weißen Lieferwagen umstellt, in dem sich der Amokläufer von Monterey Park befinden könnte.

Nach einer fieberhaften Suche nach dem Unbekannten, der am Samstag in einem Tanzstudio in Monterey Park in Kalifornien zehn Menschen erschoss und mindestens zehn weitere verwundete, haben SWAT-Spezialkräfte in Torrance einen weißen Van umstellt, in dem sie einen Tatverdächtigen vermuteten.