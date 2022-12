Luxemburg : Polizeiaufgebot während Silvesternacht wird aufgestockt

Die Police Grand-Ducale plant, ihr personelles Aufgebot für die Silvesternacht aufzustocken. Die 12 Polizeistationen des Landes werden in der «arbeitsreichsten Nacht des Jahres» ebenso einsatzbereit sein wie während des restlichen Jahres auch, wie die Beamten in einer Pressemitteilung vom Freitagvormittag mitteilen. Wer wegen eines Notfalls polizeiliche Hilfe braucht, müsse sich an die Notrufnummer 113 wenden. Darüber hinaus mahnt die Polizei vor respektlosem Umgang mit den Einsatzkräften. Im Falle eines Missachtens der polizeilichen Anweisungen werden die Beamten auch während der Silvesternacht nicht zögern, «die notwendigen Maßnahmen ergreifen», so die Behörden.