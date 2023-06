Saarbrücken: Polizeieinsatz wegen «gefährlichem Gegenstand» in Saarbahn

In der Innenstadt von Saarbrücken läuft am Dienstagnachmittag ein größerer Polizeieinsatz. Um den Landwehrplatz, an dem sich auch eine Straßenbahn-Haltestelle befindet, hat die Polizei den Bereich gesperrt, wie sie auf Twitter schreibt. «Uns wurde ein gefährlicher Gegenstand in der Saarbahn gemeldet», heißt es in dem Post.