Luxemburg : Polizeistation in Wiltz wird umgebaut

Die Polizeistation in Wiltz wird neu gebaut. «Die Regierung hat beschlossen, die neue Polizeistation auf dem derzeitigen Gelände der Polizei in der Avenue Nicolas-Kreins zu errichten», so der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten François Bausch in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage am heutigen Dienstag.