San Francisco : Polizeivideo zeigt brutalen Angriff Paul Pelosi (82)

Die Staatsanwaltschaft in San Francisco hat nach einem Gerichtsentscheid ein Video vom Angriff auf den Ehemann der demokratischen Politikerin Nancy Pelosi veröffentlicht. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Paul Pelosi während des brutalen Angriffs im Haus des Paares in San Francisco im vergangenen Jahr mit dem Angreifer um einen Hammer ringt. Der 82-jährige Paul Pelosi wird schließlich niedergeschlagen.