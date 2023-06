Frankreich: Polizist erschießt Nahel (17) – Staatsanwalt beantragt U-Haft

Eine Augenzeugin filmte, wie die französische Polizei in Nanterre bei einer Verkehrskontrolle auf einen 17-Jährigen schoss.

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf den 17-jährigen Nahel hat es in Frankreich bei erneuten Ausschreitungen in der Nacht zum Donnerstag 150 Festnahmen gegeben. «Eine Nacht unerträglicher Gewalt gegen Symbole der Republik: Rathäuser, Schulen und Polizeistationen wurden angezündet oder angegriffen», teilte Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstag mit. «150 Festnahmen. Unterstützung für die Polizisten, Gendarmen und Feuerwehrleute, die mutig im Einsatz waren.»