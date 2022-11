Belgien : Polizist in Brüssel bei Angriff erstochen – Terrorverdacht

In der belgischen Hauptstadt hat am Donnerstagabend ein Mann mehrere Personen mit dem Messer angegriffen. Ein Beamte verstarb, ein weiterer wurde verletzt.

In Brüssel ist es am Donnerstagabend zu einer tödlichen Messerattacke gekommen.

Ein Polizist ist nach einem Angriff in Belgiens Hauptstadt Brüssel gestorben. Ein weiterer Polizist wurde bei dem Angriff mit einem Messer verletzt, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend berichtete. Mehrere Medien hätten berichtet, dass der Angreifer «Allahu Akbar» (Gott ist groß) gerufen haben soll. Die Staatsanwaltschaft hätte dies derzeit weder bestätigen noch dementieren können, so Belga.