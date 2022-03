Rheinland-Pfalz : Polizist wird bei Einsatz leicht verletzt

GENSINGEN – Bei einem Einsatz wegen zweier sich prügelnder Männer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Polizist leicht verletzt worden.

Bei der Festnahme von zwei in Streit geratenen Männern in Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) ist ein Polizist leicht verletzt worden. Die Beamten seien in der Nacht zum Sonntag zu der Auseinandersetzung gerufen worden, teilte die Polizei in Bingen mit. Die 33 und 50 Jahre alten Kontrahenten hatten demnach aufeinander eingeschlagen und sich auch den angerückten Beamten gegenüber aggressiv gezeigt.