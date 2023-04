Luxemburg: Polizist wird bei Einsatz wegen häuslicher Gewalt verletzt

Am späten Sonntagnachmittag ist die Police Grand-Ducale wegen häuslicher Gewalt in das Wohngebiet Neudorf in Esch an der Alzette gerufen worden, wie sie in einer Pressemitteilung am Dienstag angibt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten Mann, der gerade dabei war, mit seinem Auto zu flüchten. «Während die Beamten den Mann aufforderten, den Motor abzustellen und sich zu Fuß dem Fahrzeug näherten, wurde dieses rückwärts bis zum Straßenende gesteuert», heißt es weiter.