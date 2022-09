Rettung in letzter Sekunde: Polizist bewart Touristin vor Sturz in die Tiefe

Erstaunte Blicke in Italien : Polizist wird nach Rettung einer verzweifelten Touristin gefeiert

Am vergangenen Freitag wurde, italienischen Medien zufolge, ein italienischer Polizist zum Helden, als er im letzten Moment eine junge Touristin, welche nicht mehr leben wollte, vor dem Tod bewarte. Die 20-jährige Franzosin schaffte es an der Absperrung vorbei, auf das Dach der Kirche Santa Maria di Nazareth in Venedig zu klettern. Alberto Crispo, der junge Polizist erblickte die Frau als mehrere Personen vom Bahnhof in Richtung Kirche stürmten und nach oben zeigten.