Großregion: Polizisten erhalten Zulage bei Missbrauch-Ermittlungen

Im Saarland sollen Polizeibeamte, die etwa bei Kinderpornografie-Ermittlungen psychisch besonders stark belastet sind, künftig eine Zulage erhalten. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Auf Initiative von Innenminister Reinhold Jost (SPD) sollen sie einen monatlichen Zuschlag in Höhe von 150 Euro plus drei Tage zusätzlichen Urlaub im Jahr erhalten.