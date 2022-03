Saarland : Polizisten mit Dampf-Bügeleisen beworfen

SAARBRÜCKEN – Bei einer Festnahmeaktion im Saarland sahen sich die Polizeibeamten mit allerhand ihnen entgegenfliegenden Haushaltsgegenständen konfrontiert.

Bei einer Festnahmeaktion sind Polizisten in Saarbrücken unter anderem mit einem Dampfbügeleisen beworfen worden. Dieses habe die Schwester des Beschuldigten aus dem zweiten Stock auf die Beamten gezielt, um die Festnahme ihres Bruders zu verhindern, teilte die Polizei am Dienstag in Saarbrücken mit. Geflogen kamen außerdem eine Bügelstation und eine Glasflasche.