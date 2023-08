Unruhen in Frankreich: Polizisten müssen sich wegen toten Mannes verantworten

Nach dem Tod eines 27-Jährigen bei den Unruhen in Frankreich im vergangenen Monat hat die Staatsanwaltschaft gegen drei Polizisten einer Eliteeinheit ein Strafverfahren begonnen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wird den Beamten aus Marseille «Waffengewalt» vorgeworfen. Alle Beschuldigten stünden unter gerichtliche Aufsicht, zudem sei ihnen verboten worden, an Einsätzen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Gewalt in Städten teilzunehmen.