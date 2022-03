Rheinland-Pfalz : Polizisten schrotten ihr Auto bei Verfolgungsjagd

FRANKENTHAL – Polizisten in Rheinland-Pfalz haben bei einer Verfolgungsfahrt über Feldwege ihren Streifenwagen so beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war.

Bei einer Verfolgungsjagd haben Polizisten bei Frankenthal in der Pfalz ihren Streifenwagen so schwer beschädigt, dass sie nicht weiterfahren konnten. Die Beamten waren am Samstag nahe Heßheim hinter einem Moto-Cross-Fahrer her, der vor einer Kontrolle geflüchtet war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.