Australien : Polizisten suchen vermisste Person – dann werden sie ermordet

Bei einem Einsatz in Wieambilla in Australien sind sechs Menschen getötet worden. Darunter zwei Polizisten. Die Rede ist von einer regelrechten Hinrichtung.

Durch Schüsse sind an einem abgelegenen Ort im Osten Australiens sechs Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten. Die getöteten Beamten seien mit zwei Kollegen am Montagnachmittag (Ortszeit) auf einem Grundstück in Wieambilla Berichten zufolge über eine vermisste Person nachgegangen, als Angreifer aus dem Hinterhalt das Feuer eröffneten, teilten die Behörden am Dienstag mit. Bei der vermissten Person soll es sich um den Rektor einer Schule handeln, der von seiner Familie seit knapp einem Jahr nicht mehr gesehen wurde, wie 9news.com.au berichtet.