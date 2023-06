Goldener Windbeutel: «Pom-Bär»-Sorte fängt sich Negativpreis ein

Der Negativpreis «Goldener Windbeutel» geht in diesem Jahr an die Ofenchips im Miniformat von Pom-Bär: In einer Umfrage vom deutschen Verein Foodwatch stimmte eine Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher für das Produkt von Intersnack. Der Hersteller bewerbe die Chips mit der Angabe «50 Prozent weniger Fett» – er verschweige aber den hohen Zuckergehalt, erklärte Foodwatch am Dienstag. Die Ofenchips enthalten demnach etwa sechs Mal so viel Zucker wie die Original Pom-Bären.