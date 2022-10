Pop-Punk-Ikonen liefern explosive Show in der Rockhal

Der Auftritt bestand aus einer riesigen Dosis Energie und einer Prise Nostalgie. Der Beweis dafür war das Publikum, das hauptsächlich aus 30-Jährigen bestand, die auf der Suche nach ihrer verlorenen Jugend waren. Nach einer ersten Show der Britin Cassyette legte Simple Plan einen Auftritt hin, der einem Blockbuster würdig war. 60 Minuten lang amüsierte sich die von Sänger Pierre Bouvier angeführte Band und gab den Fans einiges. «I'd do anything ... for Luxembourg!», scherzte der Sänger mit der nasalen Stimme. Das Publikum hüpfte auf «Jump» und sang die Titel «Your Love is a Lie» und «Welcome to my Life» mit, bevor es in ein Medley aus Coversongs ("Sk8ter Boi/Mr. Brightside") hinüberging.