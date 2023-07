China: Pop-Star Cai Xukun steht wegen Sex-Skandals unter Druck

Dimitrios Kambouris/Getty Images für The Met Museum/Vogue/AFP

In China müssen Stars strengen moralischen Standards entsprechen.

Der chinesische Pop-Star Cai Xukun steht derzeit im Zentrum eines Sex-Skandals. Der Sänger bestritt am Montag, eine Frau nach einem One-Night-Stand zur Abtreibung gedrängt zu haben. Angesichts der hohen Wellen, welche die Anschuldigungen gegen Cai in China schlagen, erklärte der Pop-Star, er sein Verhalten künftig ändern.

Nach mehreren Tagen brach Cai sein Schweigen

In China, wo Stars strengen moralischen Standards entsprechen müssen, löste dies einen Skandal aus. Cais Musikvideos waren in der Video-Streaming-App des Staatssenders CCTV nicht mehr abrufbar und bei Internetsuchen nach dem Sänger wurden keine Ergebnisse mehr angezeigt. Auch seine lukrativen Werbe-Partnerschaften mit großen internationalen Unternehmen wie den Luxusmarken Prada und Tag Heuer gerieten in Gefahr.