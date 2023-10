Pop-Star: Taylor Swift ist jetzt dank ihrer «Eras»-Tour Milliardärin

Taylor Swift (33) ist in eine neue Sphäre vorgestoßen . Dank des Erfolgs ihrer Welttournee besitzt sie nun rund 1,1 Milliarden US-Dollar, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berechnet hat. Nach Beyoncé und Rihanna ist Taylor Swift erst die dritte Musikerin, die ein solches Vermögen aufbauen konnte. Im Gegensatz zu Beyoncé (42) und Rihanna (35) hat sie ihr Geld fast ausschließlich mit Musik verdient. Rihanna hat eine eigene Makeup- und Dessouskollektion und Beyoncé hat zusammen mit Ehemann Jay-Z (53) erfolgreich in mehrere Unternehmen investiert.

Sie ist die erste Musikerin mit 100 Millionen monatlichen Hörer und Hörerinnen auf Spotify. Ihre «Eras»-Albumtour mit 53 Stopps durch die USA zog so viele Menschen an, dass das «Wallstreet Journal» sie ein «Konjunkturprogramm» nannte, das die Inflation befeuert. Denn wo Taylor Swift auftaucht, steigen die Preise, sind Hotels ausgebucht und Erwachsenenwindeln ausverkauft. Als sie kürzlich ein Footballspiel ihres neuen Freundes Travis Kelce in New York besuchte, erhöhten sich die Ticketpreise um bis zu 40 Prozent.