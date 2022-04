DSDS : Popsänger Thomas Anders wird Gastjuror bei «DSDS»

Die 19. Staffel der Castingshow läuft seit Januar – zum ersten Mal ohne den langjährigen Chefjuror Dieter Bohlen (68).

Popsänger Thomas Anders wird in der ersten Live-Show der aktuellen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) als Gastjuror auftreten. Der 59-Jährige werde die Jury um Schlagerstar Florian Silbereisen am Samstag (16. April) unterstützen, teilte RTL am Dienstag mit.