Türkei : Popsängerin Gülsen nach Scherz über islamische Schulen in Untersuchungshaft

Der Richter ordnete an, sie bis zum Abschluss der Ermittlungen wegen «Aufstachelung zum Hass» in U-Haft zu nehmen.

Eine berühmte türkische Popsängerin sitzt nach einer scherzhaften Bemerkung über islamische Schulen in Untersuchungshaft. Die 46-jährige Sängerin Gülsen Bayraktar Colakoglu, die in der Türkei unter dem Künstlernamen Gülsen sehr bekannt ist, wurde in ihrer Wohnung in Istanbul festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.