Fahrrad weg: Popstar Pink tobt vor Wut – ihre Familie wird kurz vor Wien-Konzert bestohlen

Am Samstag und Sonntag wird die Musikerin im Ernst-Happel-Stadion in Wien mit ihrer «Summer Carneval Tour» Halt machen.

Am Samstag und Sonntag wird Pink im Ernst-Happel-Stadion in Wien für Stimmung sorgen. Den Tag vor ihrem ersten Auftritt wollte die Sängerin nutzen, um mit ihrer Tochter Willow und Ehemann Carey Hart (47) die Stadt zu erkunden. Doch dabei wurden die Mountainbikes der Familie im Wiener Prater gestohlen, wie die Musikerin jetzt auf Instagram mitteilt.

Unter dem Beitrag zeigen sich viele Wienerinnen und Wiener bestürzt über das Ereignis: «Es tut mir leid, dass euch so etwas passiert ist. Ich habe viel von der Welt gesehen und kann dennoch sagen, dass Wien eine der sichersten Städte ist, die ich kenne. Wir sind eine tolle Stadt mit netten Leuten und ich hoffe, dass von nun an alles besser wird und reibungslos abläuft», schreibt eine Userin. Weiter ergänzt einer: «Sorry, dass dich meine Heimatstadt so begrüßt hat. Hoffentlich wird der Rest deines Aufenthalts besser!» Eine Dritte schreibt fassungslos: «Was? So hätte das schöne Wien dich und deine Familie nicht empfangen sollen. Sorry, wir können es besser!»