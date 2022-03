Erste Platte : «Porn Queen» enthüllen Details zu ihrem Album

LUXEMBURG - Premiere für die brasilianisch-luxemburgische Band «Porn Queen»: Ihr erstes gleichnamiges Album erscheint am 12. April.

Das Album heißt wie die Band, also «Porn Queen». Es wurde in Tüntingen und in London produziert. Erscheinen wird es am 12. April. Die Release Party findet am gleichen Tag in der Rockhal statt. Musikalische Unterstützung bieten Versus You und Dirty Crows. Die luxemburgisch-brasilianische Band hat «L’essentiel» die Trackliste ihres ersten Albums verraten.

1- Devil's Way

2- Leave that Bitch

3- Dirty

4- Bloody Hotel Room

5- Feel like Dancing

6- Our Story

7- Welcome to your Nightmare

8- Killer Machine

9- Anger

10- I Believe

11- Get out of my Way

12- Pickpocket