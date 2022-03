«Rock am Ring»-Kandidat : «Porn Queen» überzeugt mit «dirty talking»

LUXEMBURG - Die luxemburgische Band «Porn Queen» aus Esch-sur-Alzette hat es in die Endausscheidung für das deutsche Festival «Rock am Ring» in der Eifel geschafft. Ein Interview.

L’essentiel: Könnten Sie kurz Ihre Gruppe vorstellen?

Lucas Ferraz (Sänger und Guitarrist): Die Band wurde von zwei Luxemburgern brasilianischer Herkunft, Fred Barreto (Guitarrist) und mir, gegründet. Yves DeVille (Schlagzeuger) und Dan Fastro (Bass) haben sich uns später angeschlossen. Wir kommen von unterschiedlichen musikalischen Strömungen, wie etwa Blues, Funk, Heavy Metal oder Rock. Unser Stil widmet sich immer der Energie des Rock. Wir sind seit 2007 viel aufgetreten; 2010 bot uns Slash die Möglichkeit an, als Opener für die Band in der Rockhal zu spielen.

Danach spielten wir bei vielen Festivals, wir waren auch mal von der Rockhal eingeladen, um bei ihrem fünfjährigen Jubiläum aufzutreten. Die Anzahl unserer Fans und unsere Popularität werden immer größer und unsere Philosophie lässt sich mit «Dirty talking, naughty minds & sexy moods» beschreiben!

Wie wurden Sie für das Festival «Rock am Ring» ausgewählt?

Wir haben uns auf der Internetseite www.ringrocker.com beworben, dann wurden wir von der professionellen Jury unter mehr als 250 Gruppen ausgewählt.

Wie lange kann das Publikum voten und wie viele Stimmen brauchen Sie?

Die Menschen können online ab Montag, 4. April bis Sonntag, 24. April ihre Stimmen abgeben. Wir müssen unter fünf Ersten sein, um am Finale teilnehmen zu dürfen. Am 21. Mai findet das Konzert statt, nach dem die Band ausgewählt wird, die auf der Bühne von «Rock am Ring» stehen darf.

Wie läuft die Aufzeichnung ihres ersten Albums ab?

Wir haben mit Schlagzeug angefangen, nun nehmen wir die Bassgitarre im Studio D in Folscheid auf. Wir verhandeln auch momentan über Sponsoren für unser Album.