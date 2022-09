Luxemburg: Porno auf Wormeldingens E-Reider beschäftigt Gemeinden und Behörden

Vor sechs Monaten wurde die Anzeigetafel in der Gemeinde installiert.

Eigentlich hätte sich beim «Riesling-Open» in Wormeldingen am Sonntag wieder alles um die Weinverkostung drehen sollen. Als sich die Besucherschar gegen 19.30 Uhr so langsam auflöste, gab es allerdings nur noch ein anderes Thema. Der große, für alle sichtbare E-Reider, der eigentlich Bilder über das lokale Leben zeigen sollte, spielte plötzlich Szenen aus einem Pornofilm ab. Die Gemeinde teilte ihren Ärger auf Facebook und entschuldigte sich.