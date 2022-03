100 Sexfilme : Pornostar findet Gott – und wird Pastorin

Sie hat in über 100 Pornofilmen mitgespielt — und dann Gott gefunden. Heute predigt Crystal Bassette in New York in ihrer eigenen Kirche.

Das Leben von Crystal Bassette (33) hat sich in den letzten drei Jahren komplett gedreht: Sie war 16 Jahre alt und allein, als ihr erstes Kind zur Welt kam. Um Geld zu verdienen, nahm sie einen Job als Stripperin und Pornodarstellerin in Kalifornien an. Ihr Schicksal änderte sich jedoch, als sie Pastor David Bassette (26) kennen lernte. Heute leiten die beiden die Kirche New Beginnings Christian Life in Fulton bei New York.

Bassette spielte in rund 100 Sexfilmen unter dem Namen Nadia Hilton mit. Die Blondine verdiente rund 300.000 Dollar im Jahr, besaß ein Haus in Malibu, einen Nachtklub und einen Ferrari. Einfach war der Anfang in der Pornoindustrie allerdings nicht gewesen: «Nach der ersten Sexszene stand ich zwei Stunden lang unter der Dusche und weinte.»

Sie nahm jedoch immer wieder Aufträge an. «Ich musste jedes Mal meinen Schmerz mit Alkohol und Medikamenten betäuben», verrät sie dem Sender Bancroft TV. Besonders hart war es, als ihr Vater, ein Lastwagenfahrer, durch Zufall ein Magazin mit ihren Nacktfotos fand — und so von ihrem Job erfuhr.

Liebe auf den ersten Blick mit dem Pastor

Im Mai 2014 war Bassette in einen schweren Autounfall verwickelt. Sie kehrte nach New York zurück, um bei ihrer Familie zu sein. So begann sie, mit ihrer Schwester zur Kirche zu gehen — und fand zu Gott. «An dem Tag, an dem ich gerettet wurde, hatte ich das Gefühl, dass der Pastor direkt zu mir sprach», sagt sie. In dem Moment entschied sie, ihr altes Leben aufzugeben.

In New York traf sie bald auf den jungen, gutaussehenden Pastor David Bassette. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt sie. Wenige Monate später heirateten die beiden, kurz danach kam Sohn Carter zur Welt. Crystal Bassette schaffte ihren Schulabschluss und ließ sich selber zur Pastorin ausbilden. Mittlerweile hat das Paar ein zweites Kind bekommen.

«Ich blicke auf meine Vergangenheit zurück und bereue nichts von dem, was ich getan habe, weil es aus mir machte, was ich heute bin», sagt die Pastorin. Das sei auch der Grund, wieso sie sich nicht schäme, ihrem Sohn Justin, der inzwischen 17 Jahre alt ist, zu erzählen, dass sie einst ein Pornostar war.