Auf Instagram : Pornostar zeigt seine schmerzhaften Affenpocken

Drei Wochen lang litt der amerikanische Pornostar Silver Steele an schlimmen Pusteln rund um seinen Mund. Auf Social Media dokumentierte er den Verlauf.

Am 11. Juli 2022 spürte Pornostar Silver Steele ein komisches Brennen unterhalb seines Mundes und bemerkte kleinen Blasen an seinem Kinn. Der 40-Jährige aus Houston im US-Bundesstaat Texas dacht zuerst an Rasurbrand. Doch die Läsionen wurden größer und färbten sich gelblich. Es folgte die Diagnose: Affenpocken.

Wann oder wo er sich angesteckt hat, weiß Steele bis heute nicht. Eine von ihm gestartete Kontaktverfolgung blieb erfolglos. Dennoch nutzte der Pornostar die Quarantäne-Zeit und zeigte auf Instagram den Verlauf seiner Erkrankung. «Mein Ziel dabei ist es nicht, jemanden zu verärgern – sondern aufzuklären», schrieb der Mann zu den Fotos, die die Affenpocken in den unterschiedlichsten Stadien zeigen. «Nicht jeder zeigt Symptome auf die gleiche Weise, aber mir wurde von mehr als einem Fachmann gesagt, dass mein Fall ein 'klinisch perfektes' Beispiel ist.»

Vicodin gegen die starken Schmerzen

Zu sehen ist auf den Bildern, dass die Pusteln etwa elf Tage, nachdem sie zum ersten Mal aufgetreten waren, am schlimmsten waren. Die Schmerzen wären zwischenzeitlich sogar so schlimm gewesen, dass ihm das umstrittene Schmerzmittel Vicodin verschrieben wurde, schreibt Steele. Insgesamt dauerte es drei Wochen, bis alle Symptome wieder vollständig verschwunden waren.

Ob der Pornodarsteller, dessen Körper sein Kapital ist, davon Narben davon tragen wird, weiß er noch nicht, aber er hatte eine wichtige Nachricht an alle Menschen da draußen: «Diese Pusteln können sehr schmerzhaft sein, andere haben sie an ihren Genitalien oder im anorektalen Bereich, was den Gang zur Toilette zur Qual macht. Wenn du jemanden kennst, der darunter leidet, wende dich an ihn und sieh nach ihm, da er sich möglicherweise wirklich allein fühlt. Ein freundliches Wort reicht schon aus.»

Pornostar Silver Steele gibt Tipps zur Prävention

Und fügt noch die Warnung hinzu: «Dies ist ein Tröpfchenvirus, also verbreitet es sich durch Küssen, Teilen von Getränken oder sogar durch Berühren von jemandem, der Läsionen/Blasen auf der Haut hat! Verwende viel Handdesinfektionsmittel, winke statt einer Umarmungen und einem Kuss und sei bei überfüllten Veranstaltungen vorsichtig, insbesondere bei solchen, bei denen die Leute schwitzen!»

Virus wurde erstmals 1958 entdeckt

Bei den Affenpocken handelt sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Ihren Namen erhielten sie, weil das Virus ursprünglich 1958 bei Affen entdeckt wurde. Die Krankheit kommt aber auch bei anderen Tieren vor.

Bei Menschen wurden Affenpocken erstmals 1970 in der Demokratischen Republik Kongo nachgewiesen. Seitdem tritt die Krankheit vor allem in manchen west- und zentralafrikanischen Ländern auf. Seit Mai aber wurde sie auch außerhalb Afrikas vermehrt registriert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte im Juli wegen der deutlichen Zunahme an Affenpocken-Fällen einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen.