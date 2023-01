Luxemburg : Porsche-Fahrer rammt Fußgängerin und beschädigt acht Autos

SCHIFFLINGEN – Der Fahrer eines Sportwagens hat am Donnerstag gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz in Schifflingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Eine Person wurde leicht verletzt.

Durch Absperrbänder auf Abstand gehalten, während ein demoliertes Fahrzeug abgeschleppt wurde, machten Kunden eines Baumarktes in Schifflingen am Donnerstag Fotos von einer erstaunlichen Szene auf dem Parkplatz. Kurz zuvor, gegen 10.45 Uhr, hatte der Fahrer eines Sportwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. «Der Wagen kollidierte mit einer Fußgängerin und beschädigte acht Fahrzeuge», so die Police Grand-Ducale. Die Unfallursache sei noch nicht bekannt.