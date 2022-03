Lukratives Geschäftsjahr : Porsche: Starke Geschäftszahlen und eine Elektro-Offensive

Die Porsche AG verzeichnet 2021 Rekordwerte. Der Autobauer verschärft seine Ziele bei der Elektromobilität und will wegen der Folgen des Ukraine-Krieges Kosten sparen.

Die Porsche AG kann auf ein historisch gutes Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. «Das erfolgreichste in der Geschichte von Porsche», sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume bei der Vorstellung des Geschäftsberichts am Freitag in Stuttgart. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis seien Bestmarken erreicht worden.

Blume verschärfte die eigenen Ziele hinsichtlich der Elektromobilität. «Im Jahr 2030 soll der Anteil aller Neufahrzeuge mit einem vollelektrischen Antrieb bei mehr als 80 Prozent liegen», sagte Blume. Bislang galt diese Zielmarke für vollelektische Modelle und Plug-in-Hybride gemeinsam. 2021 seien knapp 40 Prozent aller ausgelieferten Neuwagen in Europa elektrifiziert gewesen. Bis 2025 soll die Hälfte aller Porsche-Neuwagen elektrifiziert sein - also rein batteriebetrieben oder mit einem Plug-in-Hybrid ausgestattet.

Auch zum Ukraine Konflikt schweigt der Autohersteller nicht

«Vor uns stehen wirtschaftlich und politisch herausfordernde Monate», sagte Finanzvorstand Lutz Meschke. Dennoch halte Porsche an dem Ziel fest, langfristig eine operative Umsatzrendite - also den Anteil des operativen Ergebnisses am Umsatz - von mindestens 15 Prozent abzusichern. «Unsere Taskforce hat bereits erste Maßnahmen ergriffen, die unser Ergebnis absichern», so Meschke.