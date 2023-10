Portugal: Bobi ist tot – der älteste Hund der Welt starb mit über 31 Jahren

Bobi verbrachte sein ganzes Leben bei der Familie Costa im Dorf Conqueiros in der Nähe der portugiesischen Westküste. Er wurde mit drei Geschwistern in einem Nebengebäude geboren.

Der älteste Hund der Welt ist im Alter von 31 Jahren und 165 Tagen gestorben. Der Guinness-Weltrekordhalter Bobi, ein reinrassiger Rafeiro do Alentejo, verstarb am Samstag in seinem Haus in Portugal. Sein Tod wurde in den sozialen Medien von einem Tierarzt, der Bobi mehrmals getroffen hatte, bekannt gegeben.