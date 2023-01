Diplomatie : Portugal hat einen neuen Botschafter in Luxemburg

LUXEMBURG/LISSABON – Der neue portugiesische Botschafter in Luxemburg hat sein Amt angetreten. Er traf am Mittwoch mit dem Großherzog zusammen, um sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen.

Portugal hat einen neuen Vertreter in Luxemburg. Mario Pedro de Sousa Cameira Abreu de Almeida, der am 14. Dezember letzten Jahres per Präsidialdekret ernannt wurde, hat sein Amt angetreten. Am Mittwoch traf er zur Überreichung des Beglaubigungsschreibens mit dem Staatsoberhaupt zusammen.