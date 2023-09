Portugal-Luxemburg: 0:9-Debakel hinterlässt Luc Holtz «frustriert und enttäuscht»

Luc Holtz konnte seine Enttäuschung am Montagabend nur schwer verbergen: Nachdem seine Mannschaft das achte Tor kassiert hatte, verließ Luxemburgs Nationaltrainer in der 83. Minute die Bank. Nach ein paar Augenblicken tauchte er wieder auf, um noch das Ende des Spiels zu beobachten. Seine Erklärung am Dienstagmorgen: Toilettenpause.

Den Blick richtet er nun in die Zukunft. «Ich hatte nicht erwartet, hier Punkte zu holen, also bleibe ich bei der Zielsetzung: Das Wichtigste im Leben ist, dass man zurückkommt. Das haben wir schon immer geschafft und das wird uns auch diesmal wieder gelingen», so Holtz. Die nächsten Spiele der EM-Qualifikation finden gegen die drei Mannschaften statt, gegen die die «Rout Léiwen»neun ihrer zehn Punkte holten: am 13. Oktober in Island, am 16. November gegen Bosnien-Herzegowina und am 19. November in Liechtenstein.