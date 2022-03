Ohne Hintertür : Portugal verlässt Rettungsschirm der EU

Mit zinsgünstigen Krediten musste Portugal 2011 vor dem Finanzkollaps bewahrt werden. Jetzt kann sich das Land wieder direkt am Kapitalmarkt finanzieren.

Portugal will den Euro-Rettungsschirm in diesem Monat ohne Netz und doppelten Boden verlassen. Die Regierung habe entschieden, sich von den Partnern keine Notfall-Kreditlinie einräumen zu lassen, sagte Ministerpräsident Pedro Passos Coelho am Sonntagabend.