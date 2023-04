Luxemburg: «PosiDiff» soll Differdingen in besseres Licht rücken

Das Projekt «PosiDiff» wird vom Jugendhaus in Differdingen durchgeführt.

Die 13-jährige Cheyenne wird das Gesicht des Songs und in den Videos zu sehen sein. Sie habe durch das Projekt Gefallen am Singen gefunden, sagt sie, und will zukünftig sogar eigene Lieder schreiben. Bazooka Brooze sieht das als zusätzlichen Gewinn.