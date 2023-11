Post-Kooperation: Amazon-Kunden können jetzt direkt zu Abhol-Stationen bestellen

Wer seine Amazon-Bestellung lieber rund um die Uhr an einer Abholstation empfangen oder sie an eine Filiale der Post Luxembourg liefern lassen will, hat es seit dem heutigen Montag etwas leichter. Mit einer neuen Partnerschaft des Handelsriesen und der Post ist es dafür nun nicht mehr notwendig, ein MyPost-Konto und eine persönliche PackUp-Adresse zu haben.