Luxemburg: POST Luxemburg konkretisiert ihre elektrischen Ambitionen

NIEDERKERSCHEN – Die Zustellung von Zeitungen, Briefen und Paketen im Großherzogtum erfolgt zunehmend elektrisch. Am Mittwoch wird dies in einem Verteilerzentrum demonstriert.

Wirtschaftsminister Franz Fayot testete die Elektrofahrzeuge von POST Luxemburg. (Vidéo Frédéric Lambert)

Ein zu 100 Prozent elektrifiziertes Verteilerzentrum: Unter den wachsamen Augen von Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) hat POST Luxemburg am Mittwochnachmittag die Türen ihres Verteilerzentrums in Niederkerschen geöffnet. Bis 2026 möchte die luxemburgische Post über einen Fuhrpark verfügen, der zu 90 Prozent aus Elektrofahrzeugen besteht. Gleichzeitig will sie die entsprechende Ladeinfrastruktur aufbauen. Von den 38 in Niederkerschen eingesetzten Fahrzeugen sind bereits 33 vollelektrisch.

In diesem Zentrum sind die Zusteller, Briefträger und einige Auslieferer für die Region Petingen, Differdingen und Niederkerschen zusammengefasst«, erklärt Mario Treinen, Direktor von Post Courrier. »Rund 60 Kollegen beginnen hier ihre Touren. Nachts für die Zeitungen, tagsüber für Briefe und Pakete«. Ziel sei es, einerseits die gesamte Flotte im ganzen Land zu elektrifizieren und andererseits die Touren so zu optimieren, dass weniger Kilometer gefahren werden. »Alles zu elektrifizieren ist eine große Investition und wir müssen auch weniger verbrauchen«, so der Direktor.

«Über die nötige Infrastruktur verfügen»

Bis Ende 2023 wird POST Luxemburg über fast 500 Ladestationen verfügen, an denen 300 Fahrzeuge mit Strom versorgt werden können. «Es ist bemerkenswert, dass die Bemühungen eines der Vorzeigeunternehmen unseres Landes konkrete Formen annehmen», freut sich Franz Fayot. Außerdem hoffe er, dass dies in Zukunft eine Sogwirkung auf andere luxemburgische Unternehmen haben werde. Für Kurzstrecken sei die Elektrifizierung von Fahrzeugen eine gute Idee. Ein Fahrzeug wie der Paxter der Post habe eine Reichweite von 60 Kilometern und man merke auch, dass es die Zustellung angenehmer mache, so der Minister. «Es ergänzt also die Arbeit des traditionellen Briefträgers».

Das Team des Verteilerzentrums in Niederkerschen. L'essentiel