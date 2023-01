Tarifverhandlung gescheitert : Postbeschäftige im Saarland zum Warnstreik aufgerufen

SAARBRÜCKEN – Wer im Saarland auf Briefe und Pakete wartet, muss sich am Freitag auf Verzögerungen einstellen. Zusteller der Deutschen Post «in großen Teilen des Saarlandes» legten am heutigen Freitag die Arbeit nieder.

Wie die Gewerkschaft Verdi am frühen Freitagmorgen mitteilte, wird heute im benachbarten Saarland bei der Deutsche Post gestreikt. Bereits am Donnerstagabend hatte deutschlandweit ein Warnstreik in Brief- und Paketzentren der Post begonnen, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten ohne Ergebnis zu Ende ging.