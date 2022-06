Biar, Spanien: Postbote lagerte 20.000 nicht zugestellte Briefe in seinem Haus

Die Guardia Civil hat in der Ortschaft Biar in Spanien einen ehemaligen Postmitarbeiter verhaftet, nachdem sie in seiner Wohnung mehr als 20.000 Briefe entdeckten.

Die Guardia Civil hat in der Ortschaft Biar in Spanien einen ehemaligen Postmitarbeiter verhaftet, nachdem sie in seiner Wohnung mehr als 20.000 nicht gelieferte Briefe fand. Der Postbote hatte zwischen den Jahren 2012 und 2013 mit einem befristeten Vertrag als Postassistent gearbeitet – und offenbar die Postsendungen bei sich aufbewahrt, statt sie zu verteilen.

Der Fall kam ans Licht, als ein Bauunternehmer, der ein kürzlich erworbenes Haus in Biar renovierte, eine große Anzahl von verschlossenen Briefen gefunden hatte. In den Stapeln entdeckte er amtliche Korrespondenz sowie Briefe an Privatpersonen, die in Alicante wohnhaft sind. Der Unternehmer alarmierte die Behörden.