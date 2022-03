Fehlende Sprachkenntnisse : Postboten an der Haustür diskriminiert?

LUXEMBURG - Weil sie nicht gut Luxemburgisch sprechen, werden einige Post- und Paketboten von Kunden scharf angegangen. Ein Problem, das den P&T bisher unbekannt ist.

Wer als Briefträger oder Paketbote nicht gut genug luxemburgisch spricht, begegnet offenbar immer wieder einem «latenten Rassismus». Das jedenfalls beklagt ein Postbote, nennen wir ihn Alain. Liefert er die Post aus, trifft er immer wieder Kunden, die ihm aggressiv begegnen, wenn sein Luxemburgisch an Grenzen stößt, berichtet Alain im Gespräch mit «L’essentiel». «Mir wurde schon die Tür vor der Nase zugeschlagen oder Kunden haben sich geweigert, mir die Empfangsbestätigung auszuhändigen.»

Das Problem ist bei den P&T nicht bekannt. «Wenn so etwas vorkommt, müssen unsere Angestellten darüber reden», erklärt P&T-Sprecher Olivier Mores. Von den gut 2‘860 Post- und Paketboten des Staatsbetriebs sind gut 400 Grenzgänger. «Luxemburg hat drei zulässige Sprachen in der Verwaltung. Luxemburgisch sprechen ist bei uns kein alleiniges Einstellungskriterium», so Mores. «Ich habe Verständnis dafür, dass einige Kunden es problematisch finden, wenn ihr Postbote nicht ihre Sprache spricht. Die meisten unserer Angestellten bemühen sich. Jegliche Art von Diskriminierung können wir nicht dulden.»