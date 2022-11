Luxemburg: Postkarten-Aktion erfreut ältere Mitmenschen

Darunter sind Karten auf Luxemburgisch, Französisch, Deutsch, Englisch und sogar Italienisch aus aller Welt. «Es gibt welche aus Neuseeland, Brasilien, Argentinien und etwa 50 aus Luxemburg», erklärt Paul Galles. «Die Leute haben den Sinn der Aktion verstanden: die Leute reisen zu lassen, die es selbst nicht mehr können, ihre Erinnerungen zu wecken.» Oft reagieren die Leute, indem sie sagen, dass sie an bestimmten Orten bereits waren oder gerne mal gewesen wären. Sie reisen mit dem Kopf und dem Herzen dorthin. Paul Galles erzählt auch an Karten mit Kinderzeichnungen, Karten von Krankenpflege-Verbänden oder Tänzern und Sportvereinen. Eine Dame aus Thionville habe gar ein Postkarten-Album geschickt. Durch Personen wie Tessy Antony de Nassau wurde die Aktion sogar weit über das Großherzogtum hinaus bekannt.

Insgesamt werden im Rahmen der Aktion die Bewohner von etwa einem Dutzend Altersheimen angeschrieben. Die ersten Zustellungen verliefen sehr emotional. Anja Di Bartolomeo, die bereits in der Vergangenheit Aktionen für die Patienten am Centre Hospitalier Emile Mayrisch oder im Centre Hospitalier du Nord geleitet hatte, verteilte die Karten kürzlich in der geriatrischen Praxis Dr. René Dondelinger in Düdelingen. «Diese Generation ist es noch gewohnt, Postkarten zu bekommen. Das erlaubt es, einen Dialog zu beginnen, Erinnerungen wachzurufen». Sie habe manchen Patienten, die nach den Kosten fragten, erklären müssen, dass es ein Geschenk sei. «Sie betrachteten den Vornamen des Absenders und die Handschriften der Kinder». Anja plane bereits, bei weiteren Verteilungen dabei zu sein.