Britische Stiftung heuert an : Postmeister für den wohl coolsten Job der Welt am Südpol gesucht

Wer die Einsamkeit nicht scheut und Kälte verträgt, könnte mit dieser Stelle glücklich werden: Eine britische Stiftung sucht Personen, die in der Station Port Lockroy in der Antarktis ein Postbüro mit Lächdchen führen und Pinguine zählen.

Der Job in Port Lockroy ist eher einsamer Natur.

Menschen, die gerne Pinguine zählen und für einige Monate in der Antarktis leben möchten, können sich derzeit auf einen ganz besonderen Job bewerben. Der UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) mit Sitz in Cambridge sucht Britinnen und Briten oder Personen mit britischer Arbeitsbewilligung, die im kommenden Winter – also dem antarktischen Sommer – fünf Monate lang im Hafen Port Lockroy arbeiten.