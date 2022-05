Centre Médical: Potaschbierg-MRT kommt auf die Tagesordnung der Klinikkommission

In der Abteilung für medizinische Bildgebung am Potaschbierg werden Röntgenaufnahmen, CT-Scans und MRTs durchgeführt.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), hatte am Freitag bei RTL angegeben, dass eine Vereinbarung zwischen dem CMP und dem Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) unterzeichnet worden sei, damit letzteres den Betrieb des MRT übernehmen könne. Das CMP dementierte die Aussage. «Das medizinische Zentrum Potaschbierg stellt hiermit klar, dass von unserer Seite keine Vereinbarung mit dem Centre Hospitalier de Luxembourg am 13.05.2022 unterzeichnet wurde. Aufgrund der vereinbarten Diskretion ist es nicht möglich, weitere Informationen zu den laufenden Verhandlungen zu geben», so das Zentrum auf seiner Website. Die CSV-Fraktion fordert am Montag in einem Schreiben an den Chamber-Präsidenten eine Dringlichkeitssitzung des Gesundheitsausschusses zu diesem Thema.