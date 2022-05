Filmfestival Cannes: «Präsenz luxemburgischer Produktionen ist eine große Anerkennung»

Es wurde zunächst versucht, sich auf Koproduktionen mit unseren Nachbarländern – Frankreich, Belgien und Deutschland – zu konzentrieren. Wie in anderen Ländern auch wurden luxemburgische Produktionen auf Eis gelegt. Seit einigen Monaten geht es aber langsam wieder aufwärts. Im Moment werden in Luxemburg insgesamt drei Spielfilme gedreht – zwei davon mit luxemburgischem Regisseur. Es besteht nach wie vor Aufholbedarf und ich hoffe, dass in den kommenden Monaten eine Verbesserung festgestellt werden kann. Wir hatten Glück: In Luxemburg wurden die Kinos früher geöffnet als in den Nachbarländern.