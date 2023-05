Südafrika: Präsident in Porno montiert – Südafrikaner kommt vor Gericht

In Südafrika muss sich ein 34-Jähriger vor Gericht verantworten, weil er die Gesichter von Präsident Cyril Ramaphosa und Polizeiminister Bheki Cele sowie dessen Frau in Pornofilme montiert hat. Der Mann habe die Filme im Internet verbreitet sowie an Polizisten und in der Öffentlichkeit verbreitet, teilte die Polizei am Montag mit. Am Dienstag solle er erstmals vor einem Gericht in Pretoria erscheinen.