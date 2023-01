Deutschland : Präsident Lothar Wieler verlässt Robert-Koch-Institut

Lothar Wieler, in der Corona-Pandemie in Deutschland eine zentrale Figur, legt sein Amt als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) nieder. Er verlässt das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, verlässt die Bundesbehörde. Wieler werde zum 1. April auf eigenen Wunsch sein Amt niederlegen, teilten das RKI und das Bundesgesundheitsministerium am heutigen Mittwoch in Berlin mit. Demnach will sich Wieler «neuen Aufgaben in Forschung und Lehre» widmen. Der Schritt sei in Einvernehmen mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach erfolgt.