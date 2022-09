E-Sport: Präsident Macron macht Paris zur Shooter-Hauptstadt Europas

Das kündigt Macron in einem Twitter-Video an. Das Event soll 2023 stattfinden.

Diese Ankündigung teilte Macron mittels Selfie-Video auf Twitter. «Darauf haben viele Leute gewartet und ich freue mich, dass Frankreich Gastgeber für ein so großes E-Sport-Turnier ist», so Macron in seiner Videonachricht. Zuvor fanden solche Turniere primär in Deutschland, England oder Schweden statt.