Rom : Präsident Mattarella löst Parlament auf – Italien vor Neuwahlen

Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi stehen in Italien bald Neuwahlen an. Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat nun das Parlament aufgelöst.

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat das Parlament aufgelöst, womit automatisch vorgezogene Neuwahlen nötig werden. Dies teilte der Staatschef am Donnerstag in einer kurzen Fernsehansprache mit. Der bisherige Ministerpräsident Mario Draghi hatte am Vormittag angesichts einer tiefen Krise in der Regierungskoalition seinen Rücktritt erklärt.