«Beeindruckend» - Präsident Selenski dankt Kunis und Kutcher persönlich für Millionen-Spende

«Sie inspirieren die Welt»

Unter das Bild der Videokonferenz schrieb der ukrainische Präsident: «Ashton und Mila gehörten zu den ersten, die auf unsere Trauer reagiert haben. Sie haben bereits 35 Millionen US-Dollar gesammelt und spenden das Geld an Flexport und Airbnb, um so den ukrainischen Flüchtlingen zu helfen.» Bei Airbnb handelt es sich um ein Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften. Flexport ist ein kalifornisches Speditions- und Zollagentenunternehmen.

Mila Kunis ist «stolze Ukrainerin»

Kunis wurde 1983 in der Ukraine geboren, die damals noch Teil der Sowjetunion war. 1991 war sie im Alter von sieben Jahren mit ihrer Familie in die USA gekommen, wie die Schauspielerin kürzlich in einem Video auf Instagram erzählte. Sie habe sich immer als Amerikanerin gefühlt, aber jetzt sei sie eine «stolze Ukrainerin». So stellte sie klar: «Die Ereignisse, die sich derzeit in der Ukraine abspielen, sind verheerend. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt für diese Art von ungerechtem Angriff auf die Menschheit.»