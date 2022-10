Wien : Präsidentenwahl in Österreich – Van der Bellen mit guten Chancen

Der Amtsinhaber (Slogan: «Vernunft und Stabilität in stürmischen Zeiten») sei mit einer Zustimmungsrate von gerade einmal 50 Prozent der seit langem am wenigsten populäre Bundespräsident, sagt Haselmayer. Ihm würden seine Zurückhaltung bei tagespolitischen Themen und ein Messen mit zweierlei Maßstäben angekreidet. Bei Affären der konservativen ÖVP habe Van der Bellen aus Sicht vieler Bürger nachsichtiger agiert als bei FPÖ-Affären, so Haselmayer. In Österreich regiert ein Bündnis aus ÖVP und Grünen. Van der Bellen wird – außer von der FPÖ – von allen Parlamentsparteien unterstützt.

So komme der 35 Jahre alte Musiker, Mediziner und Kabarettist Dominik Wlazny als Chef der Bierpartei in jungen urbanen Milieus gut an. Die Partei sei seriöser als der Name vermuten ließe, so Haselmayer. Wlazny trete für eine Rentenreform ein, die die Last der jungen Generation schmälern solle. Im rechten Spektrum treten auch der Blogger Gerald Grosz, der in den sozialen Medien 650 000 Menschen erreicht, sowie der langjährige Kolumnist der «Kronen Zeitung», Tassilo Wallentin, an. Dieser ist wiederum in der politischen Nähe von ÖVP und FPÖ zu verorten. Der öko-nahe Schuhfabrikant Heinrich Staudinger dürfte mit seiner Kandidatur den Amtsinhaber Stimmen kosten.